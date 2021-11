Güstrow : Lesesamstage in der Uwe-Johnson-Bibliothek starten wieder

Die Vorlesepaten Uwe-Johnson-Bibliothek in Güstrow stehen in den Startlöchern. Am Sonnabend findet der nächste Vorlese-Vormittag statt.

Güstrow | Sie liegen bereits in den Kinderarztpraxen und an vielen anderen Orten aus – die kleinen grünen Flyer mit dem Vorlese-Bücherwurm. Darauf die Termine für die Vorlesesamstage von Oktober 2021 bis April 2022. Wie in jedem Jahr bietet die Uwe Johnson-Bibliothek im Winterhalbjahr monatlich eine Samstags-Kinderlesung. Die Lesepaten bringen wieder ein breite...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.