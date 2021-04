Corona-Schnelltests : Leerlauf im Schnelltest-Zentrum

Umzug von der Sport- und Kongresshalle in die Güstrower Südstadt

Güstrow | Das erst vor zwei Wochen eingerichtete Schnelltest-Zentrum in der Sport- und Kongresshalle Güstrow schließt wieder – und zieht um. Ab Montag ist das Zentrum in der Sporthalle der Güstrower Inselseeschule in der Werner-Seelenbinder-Straße zu finden. „Schon in der Ausgangssituation waren wir ein wenig skeptisch mit dem uns zugewiesenen Standort an der S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.