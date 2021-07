Krakow am See : Diskussion um die Seepromenade

Kündigt die Stadt Krakow am See die Verträge mit Kioskbetreiber Stefan Zopf?

Krakow am See | Bei sommerlichen Temperaturen schlecken Menschen an der Seepromenade in Krakow am See ihr Eis, lümmeln sich am Kiosk in Strandliegen oder verzehren am Fischerhus ein Fischbrötchen. Wie lange bleibt das so? Denn zumindest die Verträge mit Stefan Zopf sollen gekündigt oder aufgehoben werden. Das fordert die Demokratische Fraktion in der Stadtvertretung....

