Skatepark am Filter in Güstrow : Laurenz Bruckert zieht mit Kommunalpolitik an einem Strang

Cavan Images via www.imago-images.de

Ortstermin an der Güstrower Skateanlage: Die Fraktionen CDU und SPD trafen sich mit Jugendlichen zum Austausch. Auf der Wunschliste stehen Selbstverständlichkeiten.

Güstrow | Es sind oft die kleinen Dinge, an denen sich das Ausmaß einer Misere erkennen lässt. Über Jahre hat Güstrow nicht in den Skatepark investiert. Die Anlage am Filter passt längst nicht mehr zur heutigen Nutzung. Das wäre noch das kleinste Übel, wäre da nicht die Verletzungsgefahr durch raue Betonböden. Ausgerechnet, wo Beschleunigung und Sprünge eine Ro...

