Landkreis Rostock : Erste Flüchtlinge aus der Ukraine sind eingetroffen und registriert

Der Landkreis Rostock koordiniert Hilfsangebote für geflüchtete Menschen aus der Ukraine. Die Ausländerbehörde bittet um Anmeldung aller bereits Eingetroffenen.

Güstrow | Im Landkreis Rostock sind die ersten Flüchtlinge aus der Ukraine am Wochenende eingetroffen. Weitestgehend, so teilt die Kreisverwaltung mit, seien sie in privaten beziehungsweise selbst organisierten Unterkünften untergebracht. Die Ausländerbehörde des Landkreises Rostock hat am 7. März mit der Registrierung der geflüchteten Menschen begonnen. Mit...

