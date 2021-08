CO2-Messung gegen Corona : Landkreis Rostock installiert Messgeräte an 14 Schulen

Außerdem sollen Lüftungssysteme eingebaut und an zwei Schulen getestet werden, ehe sie überall zum Einsatz kommen.

Güstrow/Sanitz | Um gegen die Ausbreitung des Coronavirus anzukämpfen, beschafft der Landkreis Rostock 550 CO2-Messgeräte für die 14 Schulen in seiner Trägerschaft. Diese befinden sich derzeit noch in der Beschaffung. Das teilte Kreissprecher Michael Fengler am Freitag mit. An zwei Schulen testet das Gebäudemanagement darüber hinaus eine einfache, wissenschaftlich gep...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.