Grundschule Diekhof : Den Förderbescheid für den Neubau der Schule gab es virtuell

Die Stadt Laage erhielt 1,5 Millionen Euro aus dem Topf zur Dorferneuerung für den Neubau der Schule in Diekhof.

Laage | Geld aus dem Internet: Die Förderbescheide für Projekte der integrierten ländlichen Entwicklung (ILERL) MV übergab Agrarminister Till Backhaus diesmal virtuell. Von den insgesamt sieben Millionen Euro für zehn Vorhaben im Landkreis Rostock gehen 1,5 Millionen Euro an die Stadt Laage für den Neubau der Grundschule am Schmooksberg in Diekhof. Das ehe...

