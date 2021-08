Norddeutsches Krippenmuseum : Krippen stehen in neuem Licht

Museum erhält Fördergeld für neue Beleuchtungsanlage

Güstrow | Die im Norddeutschen Krippenmuseum in Güstrow ausgestellten Exponate erscheinen seit kurzem in neuem Licht: Die gesamte Beleuchtungsanlage wurde in der durch Corona verursachten Schließzeit erneuert. „Auf das vorhandene Schienensystem wurden neue Lampenträger mit integrierter LED-Beleuchtung montiert“, erklärt Hans-Andreas Reincke, stellvertretender V...

