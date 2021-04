Lalendorf : Hilferuf von Jagdschule Park and Lake verhallt

Wegen Corona ist die Schule in Lalendorf derzeit zu. Betreiber haben deshalb Brief an Landesregierung und Landkreis geschrieben.

Lalendorf | Wie geht es mit der Jagdschule Park and Lake in Lalendorf weiter? Im Oktober haben Schüler den vorerst letzten Lehrgang für angehende Jäger vor Ort abgeschlossen, im ganzen Jahr 2020 konnten nur vier statt elf Kurse angeboten werden. Brigitte Feine und Dr. Peter Rennfort hatten wegen der Verluste aufgrund der Corona-Verordnungen vor drei Wochen einen ...

