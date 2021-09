Volkshochschule Landkreis Rostock : Fotograf Jörg Schmidt führt in Nachtfotografie ein

Allein die Belichtung ist bei Aufnahmen im Dunkeln gar nicht so einfach. Der freiberufliche Fotograf zeigt in einem an der VHS auch, was dabei zu beachten ist.

Bad Doberan | Die Volkshochschule des Landkreises Rostock bietet einen besonderen Kurs an: Der Fotograf Jörg Schmidt zeigt am Dienstag, 28. September, die Kniffe der Nachtfotografie: Ein Angebot für alle, die ihr fotografisches Wissen erweitern wollen. Von 14 bis 17 Uhr geht es in der Volkshochschule, Neu Reihe 50 in Bad Doberan, um die Theorie, anschließend um die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.