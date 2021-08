Ausstellung im Güstrower Kreishaus : Kunstwerke zeigen, wie die Zukunft der Dorfkirchen aussehen kann

„Land und Leute – Die Kirche in unserem Dorf“ ist der Titel der neuen Schau im Kreishaus am Wall in Güstrow.

Güstrow | Wer sich für die Dorfkirchen in der Region und ihren kulturellen Wandel durch die Zeiten interessiert, kommt bei einer neuen Ausstellung „Land und Leute – Die Kirche in unserem Dorf“ in Güstrow auf seine Kosten. Ab dem 27. August zeigt die Wüstenrot Stiftung im Kreishaus des Landkreises Rostock am Wall 3-5 in Güstrow 20 Beispiele für kirchliche Orte, ...

