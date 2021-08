Bilder und mehr auf der Wiese : Laienkünstler veranstalten Kunstmarkt in Groß Tessin

Neun Laienkünstler zeigten Bilder, aber auch Drechselarbeiten, Modelle und textile Handarbeiten vor der alten Schmiede in Groß Tessin

Groß Tessin | Von seiner besten Seite zeigte sich das Wetter. Also stellten Laienkünstler ihre Arbeiten auf der Wiese vor der Schmiede aus. Der Kunstmarkt in Groß Tessin am Sonnabend in der kulturellen Begegnungsstätte, der alten Schmiede, war nach draußen verlegt worden. Bilder, aber auch Drechselarbeiten, Modelle und textile Handarbeiten waren zu sehen. Weiter...

