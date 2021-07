Güstrow : Kunst- und Altertumsverein ehrt Gründungsmitglied Otto Dahse

Kunst- und Altertumsverein und die Stadt Güstrow legten Blumengebinde am Grab ab

Güstrow | Der Kunst- und Altertumsverein Güstrow hat den ersten Vorsitzenden in der Geschichte des Vereins geehrt. Das Gründungsmitglied Otto Dahse (1839 bis 1921) ist vor 100 Jahren gestorben. Der Vorsitzende Arnold Fuchs und Jane Weber, erste Stadträtin der Barlachstadt Güstrow, legten am Mittwoch Blumengebinde an Dahses Grab auf dem Güstrower Friedhof niede...

