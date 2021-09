„Kunst und Allerlei“ : Künstler aus Krakow am See brauchen Verstärkung

Der Laden „Kunst und Allerlei“ in Krakow am See wird von einer Künstler-Gemeinschaft geführt. Jetzt suchen sie Mitstreiter, die auch Schichten im Verkauf übernehmen können.

Krakow am See | Zehn Künstler stellen ihr Handwerk oder Kunsthandwerk im Geschäft an der Ecke Lange Straße und Schulstraße in Krakow am See zur Schau. Gehäkeltes ist dort ebenso zu finden wie Gestricktes, Genähtes, und Gemaltes. „Leider haben wir keinen Onlineshop, dafür aber große Schaufenster“, heißt es im Internet. Und das gilt auch in der Zeit nach dem Lockdow...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.