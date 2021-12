Krakow am See : Alte Synagoge sagt restliche Programmpunkte in diesem Jahr ab

Zu den zahlreichen coronabedingten Absagen von Veranstaltungen kommt nun auch das verbliebene Programm des Kulturvereins Alte Synagoge für das auslaufende Jahr.

Krakow am See | Auch der Kulturverein Alte Synagoge Krakow am See muss nun Absagen erteilen. Das trifft zunächst die Adventsaufführung „Schöne wilde Winternacht“ für Kinder ab vier Jahren mit Sabine Zinnecker vom Dorftheater Siemitz. Das Puppenspiel „mit Sturm und Musik und ganz viel Schnee“ hätte am 9. Dezember stattgefunden. Auch der „Maritime Kraftgesang“ am 11...

