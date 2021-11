Hier kann man ein Lächeln kaufen : Künstlerin Heike Roesner eröffnet Ladenatelier in Güstrow

Es tut sich was an der Hageböcker Straße: Heike Roesner richtet sich hier mit einem Ladenatelier ein. Bis zur Eröffnung gibt es noch einiges zu tun.

Güstrow | Am 13. November geht es los – bis dahin hat Heike Roesner noch viel zu tun. Am Montag wurde schon mal das Firmenschild auf die Schaufensterscheibe geklebt. Jetzt fehlen noch die Regale und so manches mehr an der Hageböcker Straße 12 , bis die „Roesnerei“ fertig ist. Kleine Geschichten aus Papier Hier wird es keine Kleidung geben, keine Schuhe, k...

