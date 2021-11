600 Krippen aus rund 70 Ländern : Krippenmuseum in Güstrow startet in die Weihnachtssaison

Seit 2007 ist das Norddeutsche Krippenmuseum in der Heilig-Geist-Kirche in Güstrow zu finden. Inzwischen beherbergt es mehr als 600 Krippen. Heidemarie Wellmann erläuterte, welche sie am meisten beeindruckt hat.

Güstrow | In pandemiebedingt kleinem Kreis hat Güstrows Bürgermeister Arne Schuldt (parteios) als Vorsitzender der Stiftung Weihnachtskrippen in Heilig Geist – Mechthild und Dr. Rudolf Ringguth die Hauptsaison im Norddeutschen Krippenmuseum eröffnet. Es ist die 14. Saison, seit das Museum 2007 in der Heilig-Geist-Kirche eingerichtet wurde. Inzwischen beherbergt...

