Präsenzsitzungen bleiben : Ausschüsse nicht als Videokonferenzen

Der Kreistag des Landkreises Rostock setzt auf Präsenzsitzungen.

Güstrow | Der Kreistag des Landkreises Rostock setzt weiter auf Präsenz-Sitzungen. Er hat in seiner Sitzung am Mittwoch mehrheitlich beschlossen, den Antrag der Fraktion Bündnis90/Die Grünen zu weiteren Formen der Ausschuss- und Beirats-Sitzungen des Kreistags zurückzustellen. Diese Gremien können damit weiterhin nicht als Videokonferenzen oder in einer Mischun...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.