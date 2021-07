Ergebnisse aus dem Labor : Nach Badeverbot werden Wasserproben aus Tiefer Ziest untersucht

Kinder wurden nach dem Bad im See in Vietgest krank. Die Ursache ist weiter unklar.

Vietgest | Mindestens 19 Kinder, die im See Tiefer Ziest in Vietgest badeten, fühlten sich danach krank. Sie klagten über Kopfschmerzen, Fieber und Erbrechen. Nachdem das Amt Krakow am See ein Badeverbot an dem See erlassen hatte, lässt das Gesundheitsamt des Landkreises Rostock nun die am Montag entnommenen Wasserproben untersuchen. Das Ergebnis wird frühestens...

