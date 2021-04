Aus Alt mach Neu : Krakow am See sucht Paten für Fahrräder

In die Jahre gekommene Zweiräder sollen mit Blumen bepflanzt und in der Stadt aufgestellt werden.

Krakow am See | Das Aufbrezeln von gebrauchten Gegenständen ist seit einiger Zeit Trend. Diesem folgt nun auch die Stadt Krakow am See. In die Jahre gekommene Fahrräder sollen neu gestaltet, mit Blumen bepflanzt und im Stadtgebiet aufgestellt werden. Dafür sucht der Sozialausschuss der Stadt nun mit Unterstützung der Partnerschaft für Demokratie des Amtes Krakow am S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.