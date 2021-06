Offener Brief an Minister Pegel : Stadtvertretung Krakow am See fordert Fuß- und Radweg

Die Stadtvertretung Krakow am See bittet um Unterstützung für den Bau eines Fuß- und Radwegs an der L 204.

Krakow am See | Kinder und Jugendliche, die mit ihren Rädern vom Dorf Möllen aus zur Naturparkschule in Krakow am See unterwegs sind, müssen mehrere hundert Meter auf der kurvenreichen Landesstraße 204 fahren. Auch für die anderen Radfahrer sowie für Fußgänger fordert die Stadt Krakow am See bereits seit Jahrzehnten einen Weg auf dem Damm zwischen Ober- und Untersee....

