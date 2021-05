Unterstützung für Angelverein : Krakow am See beschließt Förderung für neue Steganlage

20.000 Euro wird die Stadt zum Projekt beisteuern. Damit kann ein Leaderantrag gestellt werden.

Krakow am See | Die Stadt Krakow am See beschloss auf ihrer Sitzung am Dienstag, ein Vorhaben des hiesigen Anglervereins finanziell zu unterstützen. Geplant ist der Neubau einer Steganlage auf dem Vereinsgelände am Krakower See. Für die errechneten Baukosten von etwa 280.000 Euro sollen 200.000 Euro aus dem sogenannten Leaderförderprogramm, einer Fördermaßnahme de...

