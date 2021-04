Fragen in Krakow am See : Was wird aus dem Eiskeller?

Schimmel im Eiskeller beschäftigt den Sozialausschuss der Stadt Krakow am See.

Krakow am See | Der Eiskeller in der Güstrower Straße in Krakow am See beschäftigt weiter den Sozialausschuss der Stadt. Carolin Heidmann (UKW), Vorsitzende des Ausschusses, will Folgendes wissen: Können die Jugendlichen im Eiskeller feiern oder nicht? In den Sitzungen der Stadtvertretung habe der Bürgermeister bisher mitgeteilt, dass eine dauerhafte Nutzung wegen Sc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.