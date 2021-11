Krakow am See : Hape Kerkeling-„Ich bin dann mal weg“ wird in Alter Synagoge gespielt

In der Alten Synagoge wird am 10. November ein Filmabend veranstaltet. Gezeigt wird „Ich bin dann mal weg“.

Krakow am See | Film ab! Zu einem Filmabend am 10. November lädt Renate Lorenz in die Alte Synagoge in Krakow am See. Gezeigt wird ein beliebter Kinofilm: "Ich bin dann mal weg" nach dem Buch von Hape Kerkeling. Die Vorführung beginnt um 19.30 Uhr. Es gilt 3G. Das ist nicht der einzige Film über das Leben des beliebten Komikers. Jüngst wurde sein Buch „De...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.