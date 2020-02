Krakow am See: Durch Fehler beim Abbiegen Unfall verursacht

von svz.de

25. Februar 2020, 13:54 Uhr

Der 82-Jährige fuhr am Montag gegen 14.30 Uhr in Krakow am See auf der L37, Plauer Chaussee. Er wollte nach links in die Ernst-Thälmann-Straße abbiegen und übersah die im Gegenverkehr ankommende 33-Jährige deutsche. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge beide verletzt wurden. Die Fahrzeuge blockierten die Kreuzung und wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt.