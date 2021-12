Kossow bei Laage : 64-Jähriger verbrennt in eigener Garage

Ein Rettungsversuch seiner Ehefrau scheiterte. Eine Blutspur gibt Polizei und Gerichtsmedizin Rätsel auf.

Wardow (OT) | Ein 64 Jahre alter Mann ist bei einem nächtlichen Feuer in einer Garage in der Nähe von Laage (Kreis Rostock) ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, meldete die Ehefrau des Opfers den Brand gegen 3.20 Uhr in dem kleinen Ort Kossow. Ehefrau versuchte noch, ihren Gatten zu retten Als Feuerwehr und Polizei am Brandort eintrafen, stand die G...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.