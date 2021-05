Thema der Woche : Kontrolle der Impfpässe im Landkreis Rostock läuft gut an

Viele Geschäftsinhaber lassen sich die Dokumente zeigen, oder die Kunden sind selbst gut vorbereitet.

Güstrow | Langsam, aber sicher steigt die Zahl derer, die eine Impfung gegen das Corona-Virus erhalten haben. Laut Robert Koch Institut sind derzeit 15 Prozent der Menschen in Mecklenburg-Vorpommern vollständig geimpft, 42 Prozent haben bereits die Erstimpfung erhalten. In den Geschäften in Güstrow, Bützow und Schwaan tauchen derweil öfter Kunden auf, die direk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.