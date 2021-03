Polizeieinsatz in Güstrow : Junger Mann wird bei Streit schwer verletzt

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern geriet einer schwerverletzt in Lebensgefahr.

Güstrow | Am Montag kam es gegen 13.20 Uhr in einer Wohnung in der Innenstadt zu einer schweren körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei jungen Männern. Ersten Erkenntnissen nach soll ein Streit zwischen den beiden eskaliert sein. Laut einem Hinweisgeber sei ein blutüberströmter Mann aus einem Fenster gesprungen. Ein 22-Jähriger ist von dem 23-jährigen ...

