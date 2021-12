Kita in Mühl Rosin : Weihnachtsüberraschung mit Rettungshubschrauber und Feuerwehrauto

Der Förderverein der Kita in Mühl Rosin stellt mit vielen Helfen zusammen neue Spielgeräte für die Jüngsten zusammen. Vielleicht besucht bald sogar eine echte Helikopter-Crew den Kindergarten.

Mühl Rosin | Da staunten die Kinder aus dem Gemeindekindergarten in Mühl Rosin, als der Weihnachtsmann vorbeikam. Er durfte zwar nicht in die Räumlichkeiten, aber er nahm den Weg am Zaun entlang und konnte einige seiner Geschenke für die Gruppen draußen übergeben. Besonders fasziniert waren die Mädchen und Jungen aber von der Mini-Feuerwehr und dem Rettungshubs...

