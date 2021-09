Kirchengemeinde Lohmen : Den Erntedank unter Obstbäumen feiern

Der Herbst rückt an. Letztmalig in diesem Jahr findet ein Gartengottesdienst in der Lohmener Gemeinde statt.

Lohmen | In der Kirchengemeinde Lohmen wird experimentiert. „Wir haben lange am scheinbar unverrückbaren Sonntagvormittag als Gottesdienstzeit festgehalten“, so Pastor Jonas Görlich. Seit dem vergangenen Jahr werden in den Sommermonaten Gartengottesdienste am Sonnabend veranstaltet – mit großer Resonanz: „Bei einer Tasse Kaffee und einem Stück Kuchen erkunden ...

