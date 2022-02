Wolfstour für Kids : Kinder können im Wildpark Güstrow ein kleines Abenteuer erleben

Es werden Wölfe beobachtet, Geschichten erzählt, aber auch Wissen über die Raubtiere vermittelt.

Güstrow | Wölfe sind gefährliche, aber auch sehr faszinierende Tiere. Gerade Kindern bereitet es deswegen oftmals Freude, die Raubtiere einmal in Echt begutachten zu können. Im Wildpark MV in Güstrow wird deshalb am kommenden Sonnabend eine 90-minütige Wolfstour für Kinder angeboten. Weiterlesen: Wildpark MV hat mit Personal- und Besuchermangel zu kämpfen ...

