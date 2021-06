Güstrow : Kinder-Jugend-Kunsthaus hat wieder geöffnet

Das Kinder-Jugend-Kunsthaus in Güstrow durfte diese Woche starten und lockt in den Sommerferien mit einem abwechslungsreichen Programm.

Güstrow | Seit Monaten lauerten sie darauf – jetzt ist es endlich so weit: Das Kinder-Jugend-Kunsthaus in Güstrow durfte in dieser Woche wieder seine Türen öffnen. Über Monate herrschte hier Stille, doch jetzt kehrt erneut Leben ein. „Die Kurse laufen“, freut sich auch Irene Heinze, Vorsitzende des Trägervereins. Jeden Tag für Angebote nutzen Mit einigen ...

