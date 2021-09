Galerie in Güstrow : Neues Schmuckstück für Kunstliebhaber an der Hageböcker Straße

Die ersten Arbeiten hängen schon: Wo acht Jahrzehnte lang Haare geschnitten wurden, präsentiert die ehemalige Chefin des Barlachtheaters Künstler aus der Region: Kersten Klevenow eröffnet ihre „Galerie 2021“.

Güstrow | Eigentlich ist sie ja im Vorruhestand. Die Inhaberin des ehemaligen Geschäfts an der Hageböcker Straße 103 trägt einen prominenten Namen, der in Güstrow und weit darüber hinaus bekannt ist: Dr. Kersten Klevenow war 24 Jahre lang Leiterin des Barlachtheaters. Rechtzeitig zur Kunstnacht am Sonnabend, 2. Oktober, eröffnet sie nun eine private Galerie in ...

