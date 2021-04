Tourismusbranche Güstrow : Tourismus in Lockdown-Krise

Keine Gäste und finanzielle Verluste: angespannte Situation in Güstrow und Krakow am See

Güstrow | Einsam ist es in der Güstrow-Information am Franz-Parr-Platz. Obwohl auch im Lockdown geöffnet, verirrt sich höchstens mal ein Güstrower hierher, um einen Angelschein zu kaufen. Touristen gibt es nicht – und auch keine Tagesgäste. Die immer gut gebuchten Stadtführungen durch die Barlachstadt wurden ebenfalls ausgesetzt. „Es ist beängstigend“, sagt Elk...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.