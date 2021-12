Absage wegen Corona : Katholische Gemeinde sagt Gottesdienste in Güstrow ab

Wegen der aktuellen Corona-Lage fallen die Gottesdienste der katholischen Gemeinde Güstrow am kommenden Wochenende aus.

Güstrow | Die Katholische Gemeinde in Güstrow sagt auf Grund der Corona-Lage die Gottesdienste in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt abgesagt. Das betreffe sowohl den Gottesdienst am Sonnabend als auch am Sonntag, teilte die Pfarrei mit. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.