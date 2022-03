Vortrag in Güstrow : Kapitän Jungnickel spricht über dramatisches Schiffsunglück von 2019

Die „Viking Sky“ geriet 2019 in Seenot – mit 915 Passagieren und 458 Besatzungsmitgliedern an Bord. Kapitän Peter Jungnickel geriet in Kritik. Die Güstrower Fahrensleute laden ihn und Interessierte zum Klönsnack ein.

Güstrow | Sie treffen sich halbjährlich: Etwa 100 Menschen, die mit der Seefahrt verbunden sind, gibt es in der Region um Güstrow. Das verrät Kurt-Werner-Langer, der die Gruppe ins Leben gerufen hatte und nun Kapitän Peter Jungnickel zum nächsten Klönsnack eingeladen hat. Als Gast spricht der Kapitän über das MS „Viking Sky“. Das Schiff musste am 23. März 20...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.