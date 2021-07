Katholische Gemeinde Güstrow : Mehrere Generationen bilden Kammerorchester

Konzert des Ensembles „Sempre Rubato“ am 6. August 19 Uhr in der katholischen Kirche.

Güstrow | Das Ensemble „Sempre Rubato“ – übersetzt heißt das: Immer etwas unregelmäßig – konzertiert am Freitag, 6. August, um 19 Uhr in der Katholischen Kirche in Güstrow, an der Grünen Straße 23. Das Kammerorchester wird unter anderem Werke von Johann Michael Bach, Julian Grant und Charles T. Griffes spielen. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten...

