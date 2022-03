Tierquälerei bei Güstrow : Junger Hund mit Amboss und Gewichten im Libowsee ertränkt

Unbekannte befestigten Gewichte an einem jungen Schwarzwildbracken und ertränkten den kleinen Jagdhund in einem See bei Glasewitz. Die Polizei ermittelt nach dieser Gräueltat.

Glasewitz | Bei aller gebotenen journalistischen Neutralität: Diese Tat ist einfach nur widerwärtig. Im Libowsee bei Glasewitz wurde ein junger Hund an Gewichte gebunden und ins Wasser geworfen. Nur knapp unter der Wasseroberfläche ertrank der Schwarzwildbracke elendig, der junge Rüde hatte keine Chance. David Goldbach und seine Frau Marie Leverenz werden dies...

