Jugendliche in Laage : Wie man die Kommunalpolitik überzeugt, Skateanlagen zu bauen

Es geht um mehr als um Skateanlagen in Laage und Kronskamp: Jugendliche wollen endlich mitreden, wenn es um ihren Alltag und ihre Belange geht. Bei der Stadt finden sie in Verwaltung und Politik jetzt Gehör.

Laage | In diesem Artikel erfährst Du: wie Du ein Anliegen in Deiner Stadt zum Thema machst wie Deine Vorschläge in der Kommunalpolitik gehört werden wie Du erreichst, dass Du an der Umsetzung beteiligt wirst Was hat eine Skateanlage eigentlich mit Demokratie zu tun? Für junge Menschen, die nur eine marode Anlage für diesen Sport vorfinden,...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.