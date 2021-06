Jüdisches Gedenken in Güstrow : Stolpersteine liegen wieder an ihrem Platz an der Hansenstraße 1

Der Ersatz der gestohlenen Gedenksteine soll auch ein Zeichen sein gegen die Tat von Dezember, die als antisemitischer Angriff gewertet wird.

Güstrow | Eine gewisse Unruhe sei nun damit behoben, bestätigen die Beteiligten: Am Mittwoch wurden die im Dezember gestohlenen Stolpersteine an der Hansenstraße 1 ersetzt. Die Symbole für das Gedenken an die ehemaligen Bewohner der Samulelvilla seien wieder an Ort und Stelle, so Andy Haensch von der Initiative Jüdisches Gedenken und kündigte an: Demnächst werd...

