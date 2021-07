Stadtkirche Teterow : Konzert der Sonderklasse mit Trompete und Orgel

Sie sind auf Jubiläumstournee zu 30 Jahren Trompete und Orgel: Uwe Komischke und Thorsten A. Pech treten am Montag Abend in Teterow auf.

Teterow | Mit einem festlichen Konzert für Trompete & Orgel gastieren Uwe Komischke und Thorsten A. Pech am Montag, 19. Juli, um 19 Uhr in der Stadtkirche St. Peter und Paul in Teterow. Im Jahre 1977 konzertieren die Musiker erstmalig in der Kombination Trompete und Orgel zusammen, seit 1991 regelmäßig in zahlreichen Konzerten im In- und Ausland. 28 CDs sind bi...

