Plattdeutsche Autoren aus Güstrow : John Brinckman un anner Schriewerslüd

Behrend Böckmann über Autoren aus Güstrow, die auf Plattdeutsch geschrieben haben.

Güstrow | John Brinckman (1814-1870) läwte af 1849 as Schaulmeister in Güstrow un hett näbenbi äbenso as Fritz Reuter un Klaus Groth dortau bidragen, dat uns plattdüütsch Mudderspråk taun Literaturspråk adelt wür. Vör em hett dei Landwirt Friedrich Georg Sibeth (1793-1880) ünner denn Nåmen „Mi“ platt schräben. Sien Vader, Grotvadder un Urgrotvadder wiern Bur...

