Frauen in Führung : Theaterchefin Johanna Sandberg ist in Güstrow angekommen

Sie kommt aus Niedersachsen, aber ihre Heimat hat sie in Mecklenburg gefunden. Das liegt an ihren familiären Wurzeln. Und an ihrem Wirkungsort, dem Ernst-Barlach-Theater.

Güstrow | Genau ein Jahr ist es her: Im November 2020 wurde Johanna Sandberg vom Landkreis Rostock nach Güstrow eingeladen. Sie sollte die Leitung des Ernst-Barlach-Theaters in Güstrow übernehmen. Schon auf der ersten Fahrt ins Mecklenburgische, in die hügelige Endmöränenlandschaft, kam das Zuhause-Gefühl auf. Corona machte den Anfang schwer, aber seit Septembe...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.