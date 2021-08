Quintett tritt am Wochenende auf : Jazzmusik im Güstrower Kurhaus zu hören

Rotary Club Güstrow organisiert Konzert am Sonntag, dem 15. August. Es spielt Quintett unter Leitung von Lothar Reißenweber.

Güstrow | Jazzmusik zum Wochenende erleben die Güstrower am Sonntag, dem 15. August. Von 11 bis 13 Uhr spielt das Jazzquintett unter Leitung von Lothar Reißenweber im Garten des Güstrower Kurhauses am Inselsee. Organisiert wird das Wohltätigkeitskonzert vom Rotary Club Güstrow. Auch interessant: Rhyhtmus gegen Rassismus in Güstrow: Mit Live-Musik und Familie...

