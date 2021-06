Blick hinter die maroden Kulissen : Instandsetzung nach 350 Jahren: Wie Schloss Güstrow saniert wird

Am Schloss Güstrow nagt der Zahn der Zeit. Jetzt wird das herrschaftliche Anwesen umfassend saniert. Das ist gar nicht so einfach. Die Zimmerleute auf der Baustelle geben alles und stoßen auf so manche Überraschung.

Güstrow | Vorbei an den Baugerüsten geht es in die Höhe. Unten ist der Lustgarten mit dem Laubgang zu sehen, dann die Dächer der Altstadt. Nach 28 Metern hält der Aufzug mit einem Ruckeln an und über Planken geht es auf den Dachboden des Güstrower Schlosses: das Herzstück der Baustelle, wie Projektleiter Jürgen Schröder von der Staatlichen Bau- und Liegenschaft...

