Liedermacher aus Lühburg : Ingo Barz mit neuem Album für Preis nominiert

Der 70-Jährige war in der Auswahl für den Preis der deutschen Schallplattenkritik 2021. Die 17 Lieder des neuen Werks mit dem Titel „Hoffnungsvoll daneben“ handeln von Liebe, Achtsamkeit und Toleranz.

Güstrow/Lühburg | Für Ingo Barz, den Liedermacher und Sänger vom Schnitterhof in Lühburg bei Gnoien, brachte die Corona-Pandemie Fluch und Segen. Segen, weil ihm die Pandemie so manchen Auftritt zwar vermasselte, ihm dadurch aber Zeit für Arbeit am Schreibtisch und im Tonstudio schenkte.

