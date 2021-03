Fußball-Geschichte : Als Laage in der höchsten MV-Liga kickte

In der Saison 1991/92 kickte der FSV Laage 07 in MVs höchster Spielklasse, die damals noch Landesliga hieß

Laage | „Wir spielen jetzt in der Landesliga, das ist gut für uns“, sagt Andreas Knoch, Vereinsvorsitzender des Laager SV. Landesliga, das ist auch das Stichwort, denn in der Saison 1991/92 mischten die Recknitzstädter erstmals in Mecklenburg-Vorpommerns höchster Spielklasse mit, die damals noch Landesliga hieß. Die Stadt Laage war die kleinste im 16er Teilne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.