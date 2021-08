Krakow am See : Mobiles Impfteam kommt zur Naturparkschule

Zum zweiten Mal sind Impfwillige ab 16 Jahren eingeladen. Durchgeführt werden sowohl Erst- als auch Zweitimpfungen.

Krakow am See | Vor sechs Wochen konnten sich Menschen in der Sporthalle der Naturparkschule in Krakow am See erstmals impfen lassen. Nun steht am Mittwoch die zweite Impfung an. Um 9 Uhr geht es los, Soldaten des Versorgungsbataillons 142 Hagenow sind bis 17 Uhr mit einem mobilen Impfzentrum vor Ort. Genutzt wird der Wirkstoff von Biontech/Pfizer. Eine Spritze zu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.