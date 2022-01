Aktivität für die Winterferien : Güstrower Kunsthaus plant Musicalprojekt für Kinder

Ab dem 7. Februar können Kinder und Jugendliche wieder kreativ werden und ein eigenes Musical kreieren.

Güstrow | Schon in wenigen Wochen stehen die Winterferien vor der Tür. Damit auch in dieser Zeit keine Langeweile aufkommt, bietet das Güstrower Kunsthaus ein Musicalprojekt an. Alles wird selbst gebastelt und kreiert Unter dem Namen Showtime startet das Projekt am 7. Februar. Gemeinsam soll dann mit allen teilnehmenden Kindern und den Lehrkräften des Kun...

