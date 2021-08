Krakow am See : Festsaal in früherer Spirituosenfabrik eröffnet

Bernd Kiel und Familie haben ein altes Lager in einen Ort zum Feiern verwandelt. Auch eine kleine Ausstellung zur Geschichte des Gebäudes ist dabei.

Krakow am See | Einen neuen Ort für Feiern und Veranstaltungen eröffnen Bernd Kiel und Familie in Krakow am See. In über zweijähriger Arbeit und mit viel Eigenleistung haben sie das Lager der ehemaligen Krakower Spirituosenfabrik saniert und den Festsaal der Villa Rita geschaffen. Auf 240 Quadratmetern bietet er Platz für bis zu 100 Personen. Am 28. August lädt Bernd...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.